Oppini: “Molto generoso il rigore concesso al Napoli”. Poi battibecco con Auriemma

Francesco Oppini, opinionista sportivo e tifoso della Juventus, ha parlato, durante la puntata di ieri sera, a Tiki-Taka sul rigore concesso al Napoli contro la Fiorentina:

“Molto molto generoso il penalty concesso agli azzurri, quelle trattenute se ne vedono sempre e vi sono disparità di giudizio. La stessa cosa è capitata alla Juve in più occasioni quest’anno. Perché l’arbitro sul contatto Lozano-Chiesa in Juve-Napoli non diede rigore? Ma dai…”

Interviene Auriemma: “Oppini, tu di arbitri non dovresti proprio parlare, sai bene il motivo!” (Oppini annuisce sarcasticamente).