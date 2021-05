Il Mattino – Mancini chiama Politano per la sfida al San Marino

Matteo Politano è stato convocato da Mancini in vista dell’amichevole contro San Marino.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, l’amichevole è in programma per il 28 maggio. Sarà la penultima sfida prima dell’ultimissima contro la Repubblica Ceca del 4 giugno a Bologna(quando saranno già state decise tutte le convocazioni ufficiali). Il calciatore del Napoli sta disputando una grande stagione e si giocherà un posto con Bernardeschi per accedere all’Europeo, una missione sicuramente molto affiscinante. Politano dovrà dimostrare il suo valore in queste settimane e far parte della squadra ufficiale sarebbe un grande risultato per lui.

Come tanti altri calciatori, anche Politano si è riscattato con la guida tecnica di Gennaro Gattuso. Dopo l’addio di Callejón, sia lui che Lozano hanno dato un grande contributo alla causa durante tutta la stagione.