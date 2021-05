FOTO – Il Napoli prepara a Castel Volturno l’ultima sfida con il Verona: i dettagli

Dopo la grandissima e convincente vittoria per due a zero ai danni della Fiorentina, il Napoli si prepara all’ultimo step per centrare la qualificazione alla Champions League. Allo stadio Diego Armando Maradona gli azzurri sfideranno il Verona di Ivan Juric, una squadra già salva e senza troppe ambizioni. Starà agli uomini di Gattuso sfoderare l’ultima meravigliosa prestazione per prendersi di diritto la Champions e tutti i benefici che ne conseguono. Questa mattina sessione d’allenamento mattutino a Castel Volturno come dimostrano questi scatti pubblicati, dalla SSC Napoli, su tutti i social: