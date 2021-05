Ecco i tredici assenti dell’ultima giornata: uno di loro salta Napoli-Verona!

Saranno in tredici a saltare la prossima giornata di campionato (nonché l’ultima di Serie A). Un particolare appunto va fatto su Acerbi (Lazio) e Dragowski (Fiorentina): il primo salterà il recupero della 25ª giornata in programma quest’oggi (espulso nel derby sabato sera, sconterà oggi la squalifica e sarà dunque presente per l’ultima contro il Sassuolo). Il secondo, seppur espulso dalla panchina in seguito a feroci proteste, sarà costretto a scontare in campo la squalifica, quindi spazio ancora a Terracciano, secondo portiere dei viola.

Di seguito tutti gli squalificati:

Dijks (Bologna), Soriano (Bologna), Golemic (Crotone), Magallan (Crotone), Dragowski (Fiorentina), German Pezzella (Fiorentina), Brozovic (Inter), Darmian (Inter), Bentancur (Juventus), Kurtic (Parma), Thorsby (Sampdoria), Farias (Spezia), Barak (Verona).