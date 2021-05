Di Marzio: “Fiorentina-Napoli vale il triplo! Difficile scegliere un migliore”

Gianni Di Marzio, ex allenatore, alla trasmissione Il Bello Del Calcio, in onda su Canale 21, parla della vittoria del Napoli sulla Fiorentina e di Juventus-Inter.

“La direzione di gara di Calvarese in Juve-Inter è stato a dir poco scandalosa, diretto molto male da Irrati che è stato trasformato nel fenomeno del Var. Si è trattato di una partita vergognosa. Fiorentina-Napoli vale il triplo per gli azzurri. I viola non hanno mai giocato una gara così, con questo carattere e questa voglia. Gattuso ha preparato la partita molto bene, tutta la squadra ha giocato bene, Osimhen e Insigne, Bakayoko e Zielinski, non è facile scegliere un migliore in campo”.