CorrSport – Zielinski è la vera arma in più di questo Napoli

Piotr Zielinski è definitivamente sbocciato in questa stagione.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il talento polacco ha trovato la sua dimensione perfetta nel 4-2-3-1 e nel nuovo ruolo che gli ha dato Gennaro Gattuso. Mai così bene da quando è a Napoli, il suo bottino in campionato è pari a 10 assist ed 8 reti: un dato già soddisfacente e positivo, che potrà essere implementato nell’ultima gara con il Verona. Il potenziale inespresso negli anni precedenti è riemerso a galla in maniera straripante, con l’eccezione di essere ambidestro e questo è un dono che pochi calciatori hanno.

Zielinski ha festeggiato anche la qualificazione all’Europeo itinerante che si terrà in estate e a breve sarà anche padre. Letteralmente una stagione con i fiocchi per l’ex Empoli ed Udinese, sperando che la sua permanenza a Napoli possa far crescere ancora questa squadra nei prossimi anni.