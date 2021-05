UFFICIALE – Serie A, il calendario dell’ultima giornata

Domenica si concluderà la Serie A 2020-21 e in ballo c’è ancora molto. Rimangono col fiato sospeso le squadre che lottano per la Champions League e per la salvezza. Tutte loro, come riporta Sportmediaset, giocheranno domenica sera alle 20.45 in contemporanea: per quell’orario sono state programmate Atalanta-Milan, Napoli-Verona, Bologna-Juventus, Sassuolo-Lazio, Spezia-Roma e Torino-Benevento. Gli anticipi del sabato saranno Cagliari-Genoa, Crotone-Fiorentina e Sampdoria-Parma e si disputeranno alle 20.45, mentre l’Inter concluderà il suo campionato con l’Udinese domenica alle 15.