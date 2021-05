L’andata dei playoff di Serie B tra Cittadella e Monza termina con un netto successo dei padroni di casa. Al termine dei 90 minuti di gioco il risultato dice 3-0 per il Cittadella. I calabresi vincono grazie alla tripletta di Enrico Baldini. Ora il Monza di Balotelli dovrà sperare in una clamorosa rimonta per il ritorno, che si terrà giovedì alle 20.45 allo U-Power Stadium di Monza.