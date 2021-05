Sacchi: “C’è un comportamento dei calciatori della Juve poco sportivo”

Arrigo Sacchi, noto ex allenatore, ha discusso su La Gazzetta Dello Sport di Juventus, parlando anche di situazioni discutibili, come quella dell’accerchiamento dell’arbitro, usanza molto diffusa in Serie A.

“Posso aggiungere un tema che ho molto a cuore? I calciatori della Juventus devono smetterla di accerchiare il direttore di gara. È un comportamento poco sportivo e molto maleducato. Capita che quando andiamo a giocare in Europa e ci comportiamo così, i nostri giocatori vengano espulsi. Manteniamo una certa educazione in campo, è alla base dello sport”.