Pedullà: “Napoli interessato a Kaio Jorge. Due allenatori in cima alla lista”

Il giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni al programma Ne Parliamo Il Lunedì, in onda su Canale 8. Tema principale, il calciomercato in entrata, in particolare il nome del classe 2002 Kaio Jorge, attaccante del Santos.

“Kaio Jorge è nel mirino del Napoli. Si tratta di un profilo giovane che andrebbe a rinforzare l’attacco, un reparto già competitivo, si hanno a disposizione calciatori come Osimhen e Mertens. Non verrà al Napoli per fare il terzo attaccante, ma la società lo segue con grande interesse. Sulla questione dell’allenatore, sono in circolo due nomi: Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri. Difficile arrivi uno dei vari Christophe Galtier o Simone Inzaghi. Allegri è il preferito, ma attende la chiamata del Real Madrid“.