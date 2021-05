Secondo il quotidiano sportivo spagnolo ”Marca”, per la panchina del Real Madrid se la giocherebbero Massimiliano Allegri e Raul Gonzalez Blanco. Per il post Zidane nelle ultime ore pare abbia ottenuto più consensi il toscano, ma se non dovesse andare in porto nulla di tutto ciò allora per lui si aprirebbero le porte di Juventus e Napoli.