Il Roma – Scoppia l’esultanza sui social per i calciatori azzurri

I calciatori del Napoli hanno festeggiato sui propri canali social dopo la vittoria contro la Fiorentina.

Come riportato dall’edizione de Il Roma, gli azzurri hanno pubblicato post e storie su Instagram e Facebook per celebrare i tre punti importantissimi dell’Artemio Franchi. Non potendo parlare causa silenzio stampa, è stato difatti l’unico modo per mandare un messaggio di felicità ed allegria a tutto il popolo azzurro: una situazione, questa dei microfoni spenti, che dura già da diverso tempo e che si spera possa terminare al termine della stagione per dare la possibilità anche a Gattuso di rilasciare dichiarazioni.

La testa del Napoli è già alla partita finale contro il Verona e il cammino degli azzurri fa ben sperare anche contro gli uomini di Juric, che sono già salvi da diverse giornate e sembrano aver gettato già le armi.