Esposito: “Spalletti è un presuntuoso! Penso che ADL si siederà con Gattuso in caso di Champions…”

Massimiliano Esposito, ex calciatore di Napoli e Verona, è intervenuto ai microfoni de Il Sogno Nel Cuore, trasmissione in onda su 1 Station Radio, per parlare del Napoli e del prossimo allenatore. Le sue parole:

“Var? Io credo che per come lo stiano usando serva a ben poco. Avrebbe dovuto ridurre le polemiche e invece sta accadendo il contrario. Gli arbitri lo usano a proprio piacimento: c’è chi va a vedere gli episodi, chi non va e lascia tutti con grandi enormi dubbi. Quanto visto in Juve-Inter, ad esempio, è discutibile, oppure il gol regolare annullato ad Osimhen in Napoli-Cagliari. Dunque, bisogna trovare rimedio in ogni caso, perché, continuando su questa strada, si fa solo polemica e non serve a nulla“.

“Napoli-Verona? Credo che i ragazzi di Gattuso avranno le giuste motivazioni per vincere, ossia la conquista della Champions. Non credo si lasceranno andar all’ultima gara. Insigne ha calciato il rigore con un po’ di timore, per fortuna l’ha ribadito in rete. Dopo il gol hanno giocato in maniera molto più tranquilla. Il Napoli sta approcciando al meglio queste gare e lo farà anche contro il Verona”.

“Rrahmani? Sta dando solidità in fase difensiva, finalmente sta mostrando le sue enormi qualità, e le sta tirando fuori non con il miglior difensore in rosa, Koulibaly, ma con Manolas”.

“Zaccagni? Ha fatto un campionato importante, ma un conto è giocare a Verona e un altro è farlo a Napoli. Alla lunga si può ritagliare il suo spazio. Gattuso, che non credo resterà, è in grado di toccare le corde giuste per far tirare fuori il meglio da ogni suo calciatore. È importantissimo quando un allenatore ha tutta la rosa dalla sua, i giocatori da soli non vanno da nessuna parte. È la squadra nel suo insieme a vincere. Se viene a mancare qualche calciatore importante, come è successo al Napoli quest’anno, diventa tutto più difficile”.

“De Laurentiis-Gattuso? Faranno una chiacchierata prima di separarsi. Se Rino dovesse centrare la Champions, credo che ADL proverà sicuramente a sedersi al tavolino con il tecnico, ma per quello che è successo, conoscendo Rino, non credo possa rimanere. Nel calcio mai dire mai. L’importante è puntare sui giocatori giusti, sono loro gli attori che scendono in campo, ed il Napoli è scoperto da anni in alcuni ruoli, fra tutti il terzino sinistro.

“A chi rinuncerei tra Koulibaly, Fabian e Lozano? Guardando le proiezioni future, lascerei partire Kalidou. Ha dato davvero tanto al Napoli, ma se dovessi sacrificare qualcuno sceglierei lui. Fabian, Demme e Zielinski insieme, hanno fatto cose interessanti. Ovvio, però, che se si dovesse cedere Koulibaly, bisognerebbe intervenire sul mercato e prendere almeno un centrale. Con la partenza di Maksimovic, la linea difensiva andrebbe ricostruita completamente”.

“Allegri o Spalletti? A me Luciano non piace, è troppo presuntuoso e poco umile. Vedete Roma e i problemi che ha avuto con Totti. Se proprio non dovesse restare Gattuso, punterei tutto su Max Allegri. Un allenatore che ha fame di punti e di risultati”.