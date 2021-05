Di Fusco: “Il Napoli ora vola, grazie a Osimhen. Futuro allenatore? Ecco che caratteristiche dovrà avere”

L’ex portiere del Napoli Raffaele Di Fusco ha parlato a Tuttomercatoweb della stagione degli azzurri e del futuro allenatore.

“Napoli teso contro la Fiorentina? E’ normale, nel primo tempo la squadra aveva fatto poco. Poi è venuta fuori e si è visto un Napoli più sciolto e attento a non prender gol. La Fiorentina aveva il dente avvelenato per il risultato dell’andata e a tratti è stata una gara nervosa. Ribery ha fatto una grande partita. Osimhen? Ha aiutato il Napoli a volare”.

“Gattuso in viola? Sì, ora forse andrà alla Fiorentina, mi pare difficile che il rapporto con De Laurentiis possa essere ricomposto. Poi nel calcio ci sta tutto. Ma Gattuso è una persona con principi saldi. Prossimo allenatore? I nomi che si fanno sono quelli di allenatori vincenti, servirà uno con carattere. Spalletti è particolare, non so se può andar d’accordo con De Laurentiis. Ci vuole un allenatore un po’ più diplomatico, come Allegri”.