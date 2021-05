De Siervo: “Questa finale di Coppa Italia con il pubblico sarà di tutti gli italiani”

Luigi De Siervo, presidente della Lega Calcio, è intervenuto durante un webinar organizzato dalla Regione Emilia-Romagna dal titolo “La Coppa degli Italiani”. Le sue parole sulla finale di Coppa Italia con il pubblico:

“La finale di Coppa Italia sigla un anno in modo incredibile, cioè partendo dalla finale dello scorso anno e della prima partita dopo il lockdown fino ad arrivare a una finale con due grandi squadre in uno stadio che finalmente può essere riconsegnato ai propri tifosi. Questa è la cosa più importante. Questa sarà la Coppa Italia di tutti gli italiani, il valore simbolico è stato quello di portarla in giro per il Paese finalmente con le persone che torneranno a partecipare. È uno spettacolo nello spettacolo. Siamo contenti di esserci riusciti”.