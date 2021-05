Damiani: “Galtier è un tecnico molto abile, non disprezzerebbe la Serie A”

Oscar Damiani, procuratore sportivo, ha parlato a Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, di un evntuale approdo di Christophe Galtier, attualmente tecnico del Lille, sulla panchina dei partenopei.

“Galtier è stato molto abile a costruire una squadra come il Lille, i risultati sono chiari. Credo che vada via perché il Lille vuole ridimensionare le sue pretese. Non penso siederà sulla panchina del Napoli, l’ipotesi più realistica mi sembra il Nizza. Tuttavia, gli piacerebbe provare un’esperienza in Serie A. Gli piace il nostro campionato, in quanto è un grande amante della tattica. Non so se De Laurentiis lo abbia contattato, potrebbe anche essere stato cercato da un membro della società per parlare di Victor Osimhen”.