Continua il suo momento di gloria, le pagelle di Fabiàn Ruiz

Fabiàn Ruiz sta vivendo un momento di forma davvero importante in casa Napoli. Guardiamo insieme le pagelle dei principali quotidiani:

Corriere dello Sport – Voto 7: Parte molto bene all’inizio e serve spesso Osimhen, poi rallenta e ritorna in cattedra.

Gazzetta dello Sport – Voto 7: E’ sempre nel cuore della manovra del Napoli, i suoi tempi di gioco sono fantastici.

TuttoSport – Voto 6,5: Lo spagnolo mostra qualità e spiritivo di iniziativa anche a Firenze.

Voti molto alti in pagella per Fabiàn Ruiz dopo l’ennesima grande partita disputata dal talento ex Betis, il cui futuro a Napoli rimane incerto. Con la Champions raggiunta, difatti, il Napoli potrebbe anche rifiutare tutte le offerte per consolidare la permanenza di un talento che sembra abbia trovato la sua dimensione giusta nel 4-2-3-1.