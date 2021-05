Baiano: “Finalmente partite vere! In passato abbiamo visto tanti regali…”

Francesco Baiano, allenatore, è intervenuto a Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte, per parlare di Fiorentina-Napoli. Le sue parole:

“Durante il primo tempo della partita di ieri Osimhen ha fatto un po’ più di fatica, perché ovviamente la Fiorentina ha lasciato campo al Napoli davanti ma dietro erano serrati. È normale che poi se la partita si sblocca non puoi più attendere e Osimhen con gli spazi si è messo in mostra. Sono contento che la condizione di questo giocatore sia cresciuta. È cresciuto come giocatore ed è migliorato tanto da quando è arrivato in Italia. Finalmente si sono viste partite vere e nessuno si è fatto da parte, anche ultimamente questo è accaduto. Speriamo si continui così, le partite vanno vinte sul campo e non regalate. Negli anni passati abbiamo visto tante partite regalate”