Bagni: “A Gattuso va fatto un monumento! Ha ricompattato lo spogliatoio”

Salvatore Bagni, ex calciatore, parla del tecnico del Napoli Gennaro Gattuso e dei suoi pregi a Tuttomercatoweb.com.

“Gattuso va ringraziato, lo stimo come persona e allenatore. È tutto merito suo, in un momento delicato ha ricompattato lo spogliatoio e la squadra ha risposto. Al 60% mi sento napoletano e scaramanzia a parte, dico che lo ha portato in Champions e servirebbe un monumento per quel che ha fatto. Ripeto, è tutto merito suo: invece che mollare dopo la gara di Verona e le tante chiacchiere e illazioni che sono state fatte, lui ha dato gioco e dimostrato che è un gran bel tecnico”