Ancora decisivo Piotr Zielinski, le pagelle per il polacco

Piotr Zielinski ha fornito un’ottima prestazione contro la Fiorentina, il suo tiro deviato poi in rete da Venuti ha chiuso definitivamente il match. Guardiamo insieme le pagelle:

Corriere dello Sport – Voto 6,5: Mancano i suoi soliti sprazzi di qualità, ma risultato decisivo con il tiro del 2-0.

Gazzetta dello Sport – Voto 7: Non gli viene attribuito il goal, ma la sua prestazione è sontuosa e di alta qualità.

TuttoSport – Voto 7: Ci prova la prima volta e viene fermato da Terracciano, nel secondo tempo ci riprova ed è molto più fortunato.

Zielinski stava per eguagliare il nono goal in campionato, ma dopo poco la Lega di Serie A ha deciso di attibuire l’autorete a Venuti. Un particolare che ad ogni modo non macchia la grande prestazione del polacco, che è stato letteralmente trascinato a terra da Nikita Contini in occasione del goal del 2-0: un’immagine emblematica dell’importanza di questa vittoria per il cammino del Napoli in campionato.