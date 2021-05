Stando a quanto riportato dai media spagnoli, Zinedine Zidane avrebbe già comunicato al Real Madrid la sua decisione di voler lasciare le ‘Merengues‘ a prescindere da come terminerà la stagione. Questo potrebbe avere delle conseguenze anche sul Napoli in caso di un eventuale approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina dei Blancos che quindi porrebbe fine alle voci su di lui come nuovo allenatore azzurro.