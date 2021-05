Ad un passo dalla Champions, no non è il titolo di una hit estiva che tutti vorremmo cantare, ma il titolo forse più azzeccato per descrivere le ultime ore del Napoli di Gattuso. Ad una giornata dalla fine del campionato, per Insigne e compagni sembra davvero impensabile mollare proprio ora. Una vittoria quella di oggi che proietta i partenopei in Champions e che scaccia brutti pensieri e avversari. Di fatto questo Napoli ha estremo bisogno di qualificarsi, per chiudere almeno in bello stile una stagione per mille versi complicata. Il match di oggi quindi, da nuova linfa verso l’ultima grande corsa alla Champions, tutta da lottare, sino alla fine con il Verona mentre la Juventus si giocherà l’accesso con il Bologna, al momento in zona Europa League.

Il primo tempo si gioca su grandi ritmi. La Fiorentina prende il passo e il Napoli deve adeguarsi. I viola sono molto compatti dietro e senza spazi è difficile provare grandi imbucate per Osimhen e compagni. D’altro canto gli azzurri sono rapidi e non molli, riescono quindi a controbattere alla squadra di Iachini che per una frazione di secondo va in gol, ancora Vlahovic, ma in off-side. Poi alla mezz’ora lo squillo di Insigne, che su punizione becca la traversa, Terracciano non ci arriva ed è il legno a negare la gioia del gol al Magnifico.

La seconda metà di gara ricomincia con la Viola ancora con il turbo e in possesso di palla, tuttavia sono gli azzurri a passare in vantaggio grazie ad un rigore trasformato da Insigne. ‘Il Magnifico’ prima lo sbaglia facendoselo parare da Terracciano, ma sulla respinta ci arriva prontamente e fa esplodere di gioia l’intero gruppo. 0-1 al Franchi.

Il secondo gol è una vera perla, che però non viene assegnata al realizzatore. Grande giocata di Osinhen per Insigne che mette giù per Zielinski, ‘Il principe polacco’ subito carica il piedino magico e con deviazione di Venuti (il gol sarà poi assegnato a lui come autogol) batte il portiere Viola.

Ora il Napoli è ad un passo da quell’obiettivo che potrebbe mettere uno smile sorridente su una stagione fatta di di down che di up per Gattuso e i suoi ragazzi. La Champions sarebbe quindi la cura per l’amarezza di questi mesi, senza obiettivi concreti ma con la voglia di tornare nell’Europa che conta. L’ultimo step si chiama Verona con una qualificazione in Champions League – quasi – ottenuta.