SSC NAPOLI – La società pubblica due tweet con delle statistiche “sfortunate”

La SSC Napoli sottolinea, con un tweet dal profilo ufficiale, la sfortuna della squadra azzurra. Infatti, oggi gli azzurri ha colpito ben due volte il legno nella partita contro la Fiorentina di Iachini. Ecco quanto scritto: “Il Napoli ha colpito sette legni nelle ultime sette partite di campionato”. Per restare in tema, la società azzurra pubblica anche un’altra statistica non alquanto fortunosa. Questa, però, riguarda il capitano Lorenzo Insigne e il suo conto con i pali in questa stagione: “Nessun giocatore ha colpito più pali di Lorenzo Insigne, ovvero sette, nel torneo in corso”. Di seguito i due tweet dal profilo ufficiale del Napoli:

Il @sscnapoli ha colpito sette legni nelle ultime sette partite di campionato #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 16, 2021