SOCIAL – Meret ha gli occhi puntati sull’obiettivo

Il Napoli espugna anche l’Artemio Franchi sconfiggendo per 2-0 i viola di Iachini. Clean sheet per Meret che commenta la vittoria sui social, dando anche uno sguardo all’imminente futuro. Il portiere, infatti, ha caricato un post su Instagram, con una foto della partita di oggi, nel quale ha scritto: “Grandi ragazzi! Ancora un ultimo sforzo per centrare il nostro obiettivo”. Questo dimostra quanto i ragazzi siano concentrati sull’obiettivo stagionale e sono determinati a centrarlo lottando fino alla fine. Settimana prossima il Napoli dovrà affrontare il Verona per l’ultima giornata del campionato e deve vincere per essere sicuro di andare in Champions. Di seguito il post dal profilo ufficiale del calciatore italiano: