SOCIAL – Contini: “L’esultanza di un popolo!”. La risposta ironica di Meret

Nikita Contini, giocatore azzurro, nella partita contro la Fiorentina è stato ammonito per l’esultanza poco pacata avvenuta sul secondo gol. Il terzo portiere è partito dalla panchina per esultare con Piotr Zielinski il gol valido per il raddoppio azzurro. Nikita commenta la sua esultanza, allegando la foto di quest’ultima, sui social scrivendo: “L’esultanza di un intero popolo!”. Risponde al post, con intento ironico, Alex Meret che commenta la trattenuta di Nikita sul centrocampista polacco: “Per questo ti ha ammonito, trattenuta evidente”. Questo dimostra anche il legame amichevole che c’è nello spogliatoio tra i giocatori. Di seguito il post Instagram di Contini sul suo profilo Instagram ufficiale: