Nelle ultime 21 partite in Serie A, la Fiorentina ha battuto il Napoli solo 3 volte, l’ultima delle quali lo scorso anno in casa degli azzurri per 0-2. L’ultima, e unica, vittoria dei Viola al Franchi contro gli azzurri è quella del 2018 per 3-0 che non permise al Napoli di vincere il campionato. All’andata la partita finì 6-0 per gli azzurri ed oggi la compagine di Iachini vuole riscattare quella brutta prestazione, seconda sconfitta più pesante della storia.