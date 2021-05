Il Napoli espugna Firenze per due a zero , grazie alle reti di Insigne dopo un’indecisione e il raddoppio di Piotr Zielinski . Una Fiorentina che tenta qualche contropiede, ma con pochi stimoli dato che ha poco da chiedere al campionato. Il Napoli deve vincere l’ultima gara per qualificarsi alla Champions League.