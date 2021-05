Massimo Donati, ex calciatore, ha commentato la vittoria del Napoli contro la Fiorentina di oggi: “Contro la Fiorentina una vittoria davvero pesate. La squadra sta dimostrando di essere in una buona forma, varie prestazioni fatte bene. L’obiettivo è nel mirino, sono concentrati su quello. Stanno giocando bene da un po’, bravo sia Gattuso che la squadra a non arrendersi mai “.