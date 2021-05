Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del suo futuro allo Shakhtar Donetsk: “La società sapeva la mia intenzione di andare via prima della gara con il Genoa, qui credo di aver toccato l’apice e magari chi verrà dopo di me potrà fare meglio. Alla società devo essere riconoscente, sono sempre stato molto esigente nei miei 3 anni di gestione e ho deciso di andare via solo perché ho considerato di aver toccato l’apice con i neroverdi”.