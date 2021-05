Zidane: “Si dice che io voglia lasciare il Real. Vi spiego come stanno le cose”

Nel valzer di allenatori, da cui si determinerà anche il nuovo tecnico del Napoli, è coinvolto anche Zinedine Zidane. Si parla molto di Max Allegri al Napoli, ma sul tecnico toscano c’è anche la Juventus. I bianconeri potrebbero, però, decidere di virare anche sull’allenatore del Real Madrid, che in conferenza stampa ha parlato così del proprio futuro:

“Si dice che io sia intenzionato a lasciare il Real perchè non mi assumo le responsabilità nei momenti complicati. Non è così, io do sempre il massimo dell’impegno e della dedizione in ogni situazione. Arriva poi un momento dove decidi che è ora di cambiare aria, ma ci sono anche momenti, come nel mio caso, dove devi restare per aiutare il club. La solita domanda sul futuro è una domanda molto noiosa, alla fine può succedere di tutto“.