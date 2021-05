L’edizione odierna di Tuttosport sottolinea come Gennaro Gattuso abbia pochi dubbi sulla formazione da mettere in campo domani contro la Fiorentina. Con l’assenza di Koulibaly, si va verso la riconferma dell’11 che ha battuto l’Udinese per 5-1. L’unico ballottaggio, secondo il quotidiano, riguarda la porta. David Ospina è recuperato al 100% e potrebbe giocare al posto di Meret, dopo una lunga serie di partite disputate dal portiere italiano.