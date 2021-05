Serie A, le formazioni di Juventus-Inter: out Dybala, Conte con i titolari

All’Allianz Stadium di Torino andrà in scena alle 18 Juventus-Inter, gara importante in ottica Champions League. Pirlo sorprende tutti e lascia in panchina Dybala, affidandosi a Kulusevski e Ronaldo. Dall’altra parte, Conte schiera i titolarissimi: Lukaku e Lautaro in attacco, Hakimi e Darmian sulle fasce.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte