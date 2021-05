Roma – Osimhen VS Vlahovic: sfida tra goleador a Firenze

L’edizione odierna del Roma dedica ampio spazio a Victor Osimhen e a Dusan Vlahovic. I due saranno protagonisti della partita di domani: “Il Napoli, per esempio, sta scoprendo Victor Osimhen, 22 anni, che da un paio di mesi riesce soltanto a stupire per le sue qualità. La Fiorentina, invece, ha capito di aver fatto un grande affare nell’investire sul talento e sulla funzionalità di Dusan Vlahovic, 21, che con le sue reti è riuscito a garantire ai viola la salvezza, ottenuta non senza difficoltà. I due attaccanti sono soltanto la punta del grande movimento giovanile che sta caratterizzando il nostro campionato. Osimhen ha realizzato 10 reti in 21 presenze, uno score che sarebbe potuto essere ancora più sorprendente se non fosse stato fermato dall’infortunio alla spalla e dal coronavirus. Il centravanti della Fiorentina ci ha preso gusto, sbaglia poco o niente e, in 35 presenze, ha segnato 21 reti. Anche per lui i numeri sono sbalorditivi, il club viola ha creduto nelle sue potenzialità che sono emerse quest’anno, anche se qualcosa della sua bravura era già venuta fuori nella passata stagione”.