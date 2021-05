Roma – Il Napoli cambia l’hotel dove alloggerà a Firenze

L’edizione odierna del Roma dedica ampio spazio alla partita di domani tra Fiorentina e Napoli e racconta un aneddoto molto scaramantico: “Gattuso, comunque, è così concentrato sul pezzo che proprio non si distrae con la partita di oggi. Anzi, quando Juve e Inter si affronteranno, il Napoli sarà in viaggio verso Firenze. Per scaramanzia non si andrà nello stesso albergo del 2018. Meglio non scherzare con la “seccia” di quell’hotel. “Non è vero ma ci credo” in riva al Golfo è un modus vivendi. E siccome Ringhio non viene dalle Alpi ma dalla Sila, sarà tutto diverso. Anche in campo. Sì perché per come sta il Napoli adesso non ci devono essere mezze misure. Si dovrà andare in campo per travolgere la Fiorentina così come è stato fatto con Spezia e Udinese in modo tale da lasciare tutto invariato”,