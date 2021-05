Il Napoli ricorda una trasferta a Firenze di due anni fa: la gara finì 3-4

In vista della partita di domani contro la Fiorentina, il Napoli ricorda attraverso i social una trasferta a Firenze di due anni fa: la gara finì 3-4 e non mancarono le polemiche. Il match vide una Fiorentina dominare il primo tempo ma andare negli spogliatoi sul risultato di 1-2. Il rigore concesso agli azzurri alla fine della prima frazione fece discutere molto. Nel secondo tempo il Napoli travolse i viola, nonostante si fece recuperare per ben due volte prima di chiudere il match con il capitano, Lorenzo Insigne.

