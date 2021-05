Fiorentina, i convocati di Iachini per il Napoli: la decisione su Dragowski

Alla vigilia del match di domani contro il Napoli, la Fiorentina ha diramato sul proprio sito ufficiale la lista dei convocati di mister Iachini. C’è Dragowski, che in settimana si era infortunato contro il Cagliari. Pare in ogni caso che il portiere polacco non debba farcela a partire dall’inizio:

Portieri: Dragowski, Terracciano.

Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Martinez Quarta, Milenkovic, Maxi Olivera, Pezzella, Venuti.

Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Pulgar, Borja Valero, Eysseric.

Attaccanti: Callejon, Kokorin, Kouamé, Montiel, Ribery, Vlahovic.