Da Firenze – Diversi ballottaggi per Iachini: le ultime sulla formazione della Fiorentina

Domani pomeriggio alle ore 12:30, andrà di scena al “Franchi” Fiorentina-Napoli, match cruciale per gli azzurri in ottica Champions League.

Secondo l’edizione odierna de La Nazione, diversi dubbi di formazione stanno attanagliando Iachini. Tra i pali, visto l’infortunio di Dragowski, l’estremo difensore sarà Terracciano. In attacco oltre al talismano Vlahovic, se Ribery dovesse essere in condizione affiancherà il serbo. Diversi dubbi per quanto concerne il centrocampo: Bonaventura-Castrovilli, oppure largo Amrabat insieme a Pulgar. Un altro ballottaggio sulla corsia di sinistra tra Biraghi e Igor. Il tecnico della Fiorentina, con ogni probabilità, scioglierà i dubbi al ridosso della sfida contro i partenopei.