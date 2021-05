CdS – Diritti Tv: 3 partite saranno trasmesse anche su Sky

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla questione Diritti Tv e all’assegnazione del pacchetto 2 da parte della Lega: “Ad ogni modo, l’ Assemblea (in videoconferenza) cominciata alle 15 si è protratta fino a sera, con tanto di pausa per la cena. La prima parte è stata riservata alla questione stipendi. Alla fine la scelta è stata quella di porre una condizione alla tv satellitare: se vuoi le 3 partite in coesclusiva allora devi rinunciare al ricorso per l’assegnazione dei pacchetti 1 e 3 da Dazn ma devi anche chiudere la “partita” dei 130 milioni rimasti in sospeso dalla scorsa stagione, per cui c’ è già stato un decreto ingiuntivo del tribunale. I lavori dell’Assemblea sono stati messi in pausa alle 18.45 per riprendere soltanto alle 21.30. Nel frattempo, sono cominciati i febbrili contatti con Sky. Pur rinunciando, infatti, Santa Giulia si è comunque lasciata il margine per nuove contestazioni. Inevitabile nuove discussioni, ma poco prima delle 23 ecco la fumata bianca: con 16 voti favorevoli, il pacchetto 2 è stato assegnato a Sky, mentre Lazio e Napoli si sono astenute, non rispondendo alla chiamata per esprimere la preferenza”