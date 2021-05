Vidigal: “Tornerò a Napoli! Nuno Mendes? Mi ricorda Marcelo!”

José Luis Vidigal, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Nuno Mendes? Ci sono molte squadre che lo cercano. Ha molta qualità, un potenziale incredibile, carattere e personalità da campione. Ha un futuro promettente e non credo resterà allo Sporting Lisbona. E’ incredibile cosa fa Nuno Mendes ad appena 18 anni: tratta il pallone come un figlio, è preparato difensivamente ma è moderno, può giocare in qualsiasi squadra importante perchè ha tantissima qualità. Forte nell’uno contro uno, legge bene l’azione senza palla. Trovo qualche somiglianza con Marcelo del Real Madrid. Nuno Mendes è un fenomeno, è già pronto per qualsiasi squadra. La clausola da 70 milioni? Non so se lo Sporting abbasserà le pretese, il club giocherà la Champions il prossimo anno. In estate tornerò a Napoli, verrò a trovare tanti amici. Sono andato a Napoli tre giorni dopo il mio matrimonio, iniziai una nuova vita. La piazza resterà nel mio cuore per tutta la vita. Cristiano Ronaldo tornerà allo Sporting? Il pensiero dei tifosi è li, tutti vogliono il suo ritorno ma le circostanze non sono giuste per un suo ritorno”.