Verso Fiorentina Napoli: la probabile formazione dei viola

Fiorentina Napoli è uno snodo cruciale per il cammino della stagione degli azzurri; la Fiorentina ha ufficializzato la propria salvezza dopo il pareggio con il Cagliari ma non regalerà nulla.

Iachini ha ancora dei dubbi da sciogliere per la partita di Domenica, il primo è in porta con Dragowski che ha lasciato il campo contro il Cagliari per infortunio, al suo posto pronto Terracciano; la difesa a 3 sarà composta da Milenkovic, Pezzella e Caceres, il centrocampo a 5 sarà formato da Venuti, Bonaventura, Pulgar, castrovilli e Briaghi con Vlhaovic e Ribery in attacco. I ballottaggi più grandi sono tra Castrovilli ed Amrabat e tra Biraghi e Igor con i primi due leggermente in vantaggio.

Fonte: Sos Fanta