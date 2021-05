Valcareggi: “Spalletti è bravissimo! Gattuso alla Fiorentina, non è fatta”

Furio Valcareggi, procuratore sportivo, ha parlato della situazione dell’allenatore presso Televomero.

“Io penso che Spalletti sia il numero uno. È bravissimo e dotato di grande intelligenza tattica, uno che fa giocare alla grande le sue squadre. Invito tutti a non avere remore su di lui perché si parla di un ottimo allenatore, uno che merita le migliori fortune. Non sono convinto che per Gattuso alla Fiorentina sia già fatta. Anzi, potrebbe accadere una grande sorpresa, i Viola potrebbero ingaggiare un allenatore di cui al momento si parla poco.