Tuttosport – Weekend cruciale per la Champions

Il Napoli ormai vede l’obiettivo Champions alla portata, 2 partite separano gli azzurri dal palcoscenico europeo di massimo prestigio.

Come riportato da Tuttosport, ormai dopo lo scontro diretto vinto dal Milan allo Stadium, il Napoli fa la corsa per il quarto posto con la Juventus sperando di lasciare i bianconeri fuori dalle prime quattro, in un epilogo che avrebbe dell’incredibile.

Il weekend, soprattutto all’ombra del Vesuvio evoca nefasti ricordi, la vittoria negli ultimi due minuti della Juventus a Milano, il crollo azzurro a Firenze e lo scudetto che restava a Torino, stavolta il discorso è diverso: Il Napoli è artefice del proprio destino, basta vincere senza guardare gli altri.

Con 2 vittorie nelle restanti partite il Napoli si troverebbe aritmeticamente terzo in classifica, scavalcando una tra Milan ed Atalanta che si affrontano all’ultima giornata o raggiungendo entrambe (in caso di pareggio nello scontro diretto) a quota 79 con la classifica avulsa che premierebbe la Dea Bergamasca seconda, gli azzurri terzi ed il Diavolo quarto.

Tutto il discorso si può riassumere in una sola parola, il Napoli deve vincere.