Tuttosport – La Fiorentina fa le prove per il futuro: Gattuso è vicino

Fiorentina Napoli, oltre ad essere un fondamentale snodo per la corsa Champions potrà essere anche l’incrocio tra presente e futuro per Gennaro Gattuso.

Come riportato da Tuttosport, la Viola fa le prove per quello che potrebbe essere il prossimo allenatore, concentrato al 110% sul Napoli ma che potrà dare un’occhiata dal campo ai suoi possibili nuovi giocatori.

L’offerta di Commisso c’è stata, Gattuso ha preteso delle garanzie di mercato che il presidente non ha potuto assecondare, la trattativa sembrava in ballo ma sembra essersi sbloccata. Gattuso ha capito che dopo la grande occasione di Napoli, a Firenze potrebbe lavorare in un’altra piazza importante ma con meno pressione, con l’obiettivo di tornare a lottare per l’Europa.

Tra il presente ed il possibile futuro di Rino si decide la Champions