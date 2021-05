Tutino: “Futuro? Spero di giocare con la Salernitana in A”

Gennaro Tutino, attaccante della Salernitana, ha parlato del suo futuro e della promessa fatta a inizio campionato durante i festeggiamenti per la promozione in Serie A. Ecco le dichiarazioni del calciatore: “Manterrò la mia promessa: tingerò i capelli granata. Questo campionato non lo dimenticheremo facilmente, penso che lo porteremo sempre nel cuore e nei nostri ricordi. Futuro? Spero di restare qui e giocare nel massimo campionato nello stadio Arechi pieno di spettatori. Ma questo non dipende solo da me. Il pallone di Pordenone era molto pesante, molto spesso lo riguardo e quando lo faccio ricordo che ero sicuro di non sbagliare”.