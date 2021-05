Sorrentino: “L’alternanza portieri è sbagliata, non dà stabilità e fiducia”

Stefano Sorrentino, ex portiere, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare della sfida di domenica del Napoli e dell’alternanza dei portieri tra Meret e Ospina: “Fiorentina-Napoli? I viola giocano molto sciolti, non hanno nulla da chiedere al campionato ma sono sicuro che se la giocheranno fino in fondo. Gli azzurri invece devono assolutamente vincere, non possono commettere passi falsi. Alternanza portieri? In porta è uno dei ruoli dove si devono dare delle gerarchie: primo, secondo e terzo portiere. E’ un ruolo che ha bisogno di stabilità mentale e fiducia. L’alternanza fa solo male in questo determinato ruolo”.