Sky – Le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli

Al Napoli mancano ancora due scalini per raggiungere l’obiettivo Champions. Il prossimo match è con la Fiorentina ed è sempre stato un match ostico per gli azzurri. La squadra di Gattuso non potrà ancora contare sulla presenza di Maksimovic e Koulibaly in difesa, mentre per Iachini sarà assente il portiere Dragowski. Unico cambio azzurro rispetto alla partita con l’Udinese dovrebbe essere a centrocampo: Demme al posto di Bakayoko. Di seguito le probabili formazioni di Sky:

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Pulgar. Castrovilli, Biraghi; Ribéry, Vlahovic. All. Iachini

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Demme, Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.