Fabrizio Castori, tecnico della Salernitana neo promossa in Serie A, ha parlato ai microfoni di SKY:

“Mercato? Mi piacciono giocatori di gamba, di velocità. Però se faccio un nome altisonante mi prendono in giro: prenderei volentieri Osimhen. Allora dico Mota Carvalho: in una squadra come la nostra farebbe molto bene”.