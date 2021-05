Il giornalista Mirko Calemme, attraverso il suo profilo Twitter, ha pubblicato una statistica riguardo David Ospina. Il portiere colombiano è primo in Serie A per percentuale di parate, ed è il portiere in campionato che subisce meno gol ogni 90 minuti.

#Gattuso è stato massacrato per preferire spesso #Ospina a #Meret. Il colombiano, però, ha la percentuale di parate più alta della #SerieA, ed è il portiere del campionato che subisce meno reti ogni 90' (0.75, con l'ex Spal si sale a 1.40). pic.twitter.com/494aNSWno1 — Mirko Calemme (@mirkocalemme) May 14, 2021