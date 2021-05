Modugno: “Gattuso diretto alla Fiorentina ma domenica vuole vincere!”

Francesco Modugno, giornalista di Sky, è intervenuto all’emittente satellitare per aggiornare la situazione in casa Napoli in vista del match contro la Fiorentina:

“Tra ADL e Gattuso non c’è possibilità di riappacificarsi: lo strappo è troppo forte. Gattuso quindi andrà via e c’è già un discorso ben avviato con la Fiorentina e il presidente Commisso: c’è una disponibilità di massima. Il pensiero di Gattuso ad oggi è però uno solo: battere domenica quella che potrebbe essere la sua futura squadra, per finire alla grande il lavoro incominciato a Napoli”.