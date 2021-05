Liverpool, Van Dijk ricorda: “Alisson ci fece vincere la Champions con la parata su Milik”

Il The Guardian riporta un estratto del libro di Virgil Van Dijk, il quale al suo interno si sofferma sulla sfida Livepool-Napoli dicendo:

“Giocavamo contro il Napoli che aveva bisogno di vincere, noi eravamo in vantaggio 1 a 0 e finimmo sotto una grandissima pressione. Pensavamo “un gol e siamo fuori” ma poi sul tiro all’ultimo minuto di Milik il nostro portiere Alisson fece un miracolo e ci fece vincere. Corsi da lui per festeggiare come se avessimo già vinto. Ci fece vincere la Champions con quella parata”.